В Севастополе зарегистрировали 238 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
С начала пандемии в городе заболели 92 494 человека.
Вакцинацию прошли 345 279 севастопольцев, оба компонента вакцины получили 317 914 человек.
Также стало известно, что в Челябинской области выявили 841 случай коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав. Вылечились 499 жителей. За время пандемии выздоровели почти 340 тыс. человек.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.