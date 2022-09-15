В Севастополе зарегистрировали 238 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе зарегистрировали 238 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 17 жителей.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

С начала пандемии в городе заболели 92 494 человека.

Вакцинацию прошли 345 279 севастопольцев, оба компонента вакцины получили 317 914 человек.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 841 случай коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав. Вылечились 499 жителей. За время пандемии выздоровели почти 340 тыс. человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.