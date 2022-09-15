Ленобласть договорилась о сотрудничестве с Жамбылской областью Казахстана
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Я хочу, чтобы у нас укреплялись прямые связи, сегодня для нас важно сохранить объёмы экономического производства в регионе, создать новые логистические цепочки и сменить рынки сбыта продукции ленинградских предприятий», — заявил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее сообщалось, что Амурская и Кемеровская области подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2022.