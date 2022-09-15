Ленобласть договорилась о сотрудничестве с Жамбылской областью Казахстана

Правительство Ленинградской области и акимат Жамбылской области Республики Казахстан заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социальном и культурном сотрудничестве.

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Я хочу, чтобы у нас укреплялись прямые связи, сегодня для нас важно сохранить объёмы экономического производства в регионе, создать новые логистические цепочки и сменить рынки сбыта продукции ленинградских предприятий», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее сообщалось, что Амурская и Кемеровская области подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2022.