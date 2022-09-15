Бочкарёв: реконструкцию станции «Крюково» МЦД-3 завершат до конца 2023 года

Реконструкцию конечной станции будущего МЦД-3 «Крюково» завершат до конца 2023 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Реконструкция станции началась в II квартале прошлого года. После завершения работ, которые запланированы на III квартал 2023 года, в Зеленограде появится современный трёхуровневый транспортный узел, созданный по уникальному проекту», — сказал Бочкарёв.

По его словам, общая площадь станции составит 16,3 тыс. кв. м, включая пассажирский терминал.

Как отметил Бочкарёв, на «Крюково» создадут безбарьерную среду, включающую эскалаторы и лифты.

«Станция Крюково Октябрьской железной дороги является главным транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) Зеленограда, и в перспективе станет конечным пунктом МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». Планируется, что в будущем в состав ТПУ войдёт остановочный пункт высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», — уточнил заммэра.

Ожидается, что после запуска МЦД-3 станцией будут пользоваться в 1,5 раза больше пассажиров — около 50 тыс. человек в сутки.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ. Он отметил, что в Зеленограде строится, по сути, новый вокзальный комплекс.