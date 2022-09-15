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На Московский марафон 18 сентября зарегистрировались порядка 37 тысяч человек

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Порядка 37 тыс. человек зарегистрировались на Московский марафон, который пройдёт в столице 18 сентября.
На Московский марафон 18 сентября зарегистрировались порядка 37 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

«Марафон наращивает объёмы... В этом году на все дистанции, включая детские забеги, зарегистрировались порядка 37 тыс. человек, это достаточно большие цифры», — заявил основатель «Бегового сообщества» и директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

По его словам, такого, в принципе, в России ещё никогда не было.

«Я буду рад, если в итоге на старт выйдут в районе 28 тыс., — это всё равно будет высшим достижением с точки зрения количества участников», — сказал Тарасов.

Московский марафон состоится 18 сентября при поддержке столичного Департамента спорта.

Запланированы дистанции 42,2 км и 10 км, а также корпоративная эстафета.

Участники пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду, вдоль стен Кремля. Финиш — на Фестивальной площади.

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