Власти Подмосковья сообщили, что более 1 млн медсправок оформлено онлайн

В Московской области оформили более 1 млн медицинских справок.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда регионального правительства Светлану Стригункову.

По проекту «Онлайн-поликлиника» можно получить четыре вида справок.

«Цифровизация здравоохранения — важная для нас задача. Оформление справок онлайн — это удобно, поскольку необходимый документ можно получить в несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг», — сказала Стригункова.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.