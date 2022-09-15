военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Москве более 11,5 тысячи человек зарегистрировались в качестве самозанятых с начала года

Короткая ссылка
В Москве более 11,5 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых с начала 2022 года и открыли своё дело при поддержке центра «Моя работа».
В Москве более 11,5 тысячи человек зарегистрировались в качестве самозанятых с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«К нам часто обращаются соискатели с предпринимательским потенциалом. Чтобы вовремя отвечать на запросы и потребности жителей, мы постоянно совершенствуем линейку сервисов. Центр занятости «Моя работа» сотрудничает с ведущими компаниями, интернет-сервисами и платформами для самозанятых», — заявил директор центра Андрей Тарасов.

По данным столичного Департамента экономической политики и развития, число самозанятых в городе на 1 августа 2022 года достигло 1,08 млн.

Тем временем количество самозанятых в Ямало-Ненецком автономном округе выросло более чем на треть. В 2022 году такой налоговый режим оформили около 3,4 тыс. человек, что на 37% больше, чем годом ранее. На данный момент в регионе насчитывается 12,4 тыс. самозанятых, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент экономики.

«На Ямале создаются условия для того, чтобы работать и получать доход легально. Самозанятые граждане могут воспользоваться финансовой, консультационной, имущественной, маркетинговой и образовательной поддержкой», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что количество самозанятых в Нижегородской области превысило 100 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить