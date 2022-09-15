Психиатр Федорович отметил пользу прогулок и витаминов при обострении сезонной хандры

Врач-психиатр Александр Федорович рассказал, что с осенней хандрой помогает справиться правильный настрой, а также активность, богатые витаминами продукты и занятие любимым делом.

Чтобы справиться с хандрой, нужно применить усилие, отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Например, заставить себя выйти на улицу, попробовать услышать ту энергетику, которую в этот момент обеспечит организм. Можно подумать о том, чем заниматься в течение дня. Хотя бы расписать себе меню. В меню обязательно включить витамины, минералы. Можно книжечку полистать. Проанализировать свои ощущения на предмет того, что раньше доставляло удовольствие. Можно попробовать зайти в социальную сеть, поинтересоваться, чем занимаются в это время друзья и знакомые, возможно, что-то позаимствовать у них», — посоветовал Федорович.

Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.