Психиатр Федорович отметил пользу прогулок и витаминов при обострении сезонной хандры
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Чтобы справиться с хандрой, нужно применить усилие, отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Например, заставить себя выйти на улицу, попробовать услышать ту энергетику, которую в этот момент обеспечит организм. Можно подумать о том, чем заниматься в течение дня. Хотя бы расписать себе меню. В меню обязательно включить витамины, минералы. Можно книжечку полистать. Проанализировать свои ощущения на предмет того, что раньше доставляло удовольствие. Можно попробовать зайти в социальную сеть, поинтересоваться, чем занимаются в это время друзья и знакомые, возможно, что-то позаимствовать у них», — посоветовал Федорович.
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