В Оренбургской области подвели итоги летней оздоровительной кампании
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.
В регионе работало 887 организаций детского отдыха. В лагерях отдохнули более 81 тыс. детей, в том числе 265 — из ЛНР.
Также были предусмотрены инклюзивные смены в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания.
Кроме того, с 2021 года работает программа «Детский кешбэк».
Ранее газета «Известия» сообщала, что Сочи и Москва стали популярными городами для отдыха у россиян с детьми в сентябре.