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В Оренбургской области подвели итоги летней оздоровительной кампании

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В Оренбургской области подведены итоги летней оздоровительной кампании, проходившей с 28 мая по 31 августа.
В Оренбургской области подвели итоги летней оздоровительной кампании
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

В регионе работало 887 организаций детского отдыха. В лагерях отдохнули более 81 тыс. детей, в том числе 265 — из ЛНР.

Также были предусмотрены инклюзивные смены в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания.

Кроме того, с 2021 года работает программа «Детский кешбэк».

Ранее газета «Известия» сообщала, что Сочи и Москва стали популярными городами для отдыха у россиян с детьми в сентябре.

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