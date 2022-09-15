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Врач Глоба отметила пользу свежего воздуха и зарядки при пробуждении ребёнка в школу

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Заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской РКБ Минздрава Московской области Светлана Глоба рассказала, как помочь детям, особенно младшего возраста, просыпаться перед школой.
Врач Глоба отметила пользу свежего воздуха и зарядки при пробуждении ребёнка в школу
  • Gettyimages.ru

Приоткройте форточку — приток кислорода ускорит пробуждение ребёнка, посоветовала специалист в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, зарядку можно сделать прямо в постели, активно помахав руками и ногами, сесть из положения лёжа и снова лечь.

Памятуя о пользе контрастного душа, можно практиковать его альтернативную версию: умываться прохладной и горячей водой попеременно, уточнила Глоба.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.

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