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Режим ЧС федерального уровня ввели в Приморском крае из-за последствий тайфуна

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Режим чрезвычайного положения федерального уровня введён на территории Приморского края в связи с последствиями тайфуна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Режим ЧС федерального уровня ввели в Приморском крае из-за последствий тайфуна
  • РИА Новости

«Такое решение принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Её заседание состоялось 15 сентября под председательством главы МЧС России Александра Куренкова с участием губернатора края Олега Кожемяко», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Ранее губернатор Приморья сообщил о смерти трёх человек из-за тайфуна «Хинамнор» в регионе.

Также синоптики предупредили о трёх возможных тайфунах в Приморском крае в сентябре.

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