Режим ЧС федерального уровня ввели в Приморском крае из-за последствий тайфуна
- РИА Новости
«Такое решение принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Её заседание состоялось 15 сентября под председательством главы МЧС России Александра Куренкова с участием губернатора края Олега Кожемяко», — приводит РИА Новости заявление ведомства.
Ранее губернатор Приморья сообщил о смерти трёх человек из-за тайфуна «Хинамнор» в регионе.
Также синоптики предупредили о трёх возможных тайфунах в Приморском крае в сентябре.