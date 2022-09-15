Режим ЧС федерального уровня ввели в Приморском крае из-за последствий тайфуна

Режим чрезвычайного положения федерального уровня введён на территории Приморского края в связи с последствиями тайфуна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Такое решение принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Её заседание состоялось 15 сентября под председательством главы МЧС России Александра Куренкова с участием губернатора края Олега Кожемяко», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Ранее губернатор Приморья сообщил о смерти трёх человек из-за тайфуна «Хинамнор» в регионе.

Также синоптики предупредили о трёх возможных тайфунах в Приморском крае в сентябре.