Нейропсихолог Кузьмина рассказала, как помочь школьникам с уроками

Нейропсихолог онлайн-сервиса Budu Алевтина Кузьмина рассказала, как помочь школьникам с уроками.

«Родители могут оказать помощь только в том случае, если ребёнок покажет, что он пытался решить что-то сам. В случае, если нет черновика или звучит аргумент «Мне ничего не понятно», то можно сделать вывод, что он не пытался выполнить задание. И если родитель соглашается на помощь, то ребёнок расслабляется, а нежелание учиться самостоятельно укрепляется», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как считает Кузьмина, необходимо предоставить детям самостоятельность, но вместе с тем следует разобрать с ними алгоритм выполнения задания.

Также рекомендуется установить временные рамки и научить ребёнка начинать с самых сложных заданий.

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