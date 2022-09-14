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В Подмосковье около 90 тысяч человек оформили пособие на ребёнка онлайн

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В Московской области около 90 тыс. человек оформили пособие на ребёнка онлайн.
В Подмосковье около 90 тысяч человек оформили пособие на ребёнка онлайн
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Услугу «Назначение пособия на ребёнка» упростили. Теперь подтверждать доходы нужно только один раз, а через 11 месяцев пособие будет продлено автоматически. Это очень популярная услуга: по числу обращений входит в топ-15 на региональном портале», — заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга бесплатная. Решение о назначении или продлении поступает в личный кабинет в течение 10 дней, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о мерах социальной поддержки в 2022 году.

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