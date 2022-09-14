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Иммунолог Крючков рассказал о сильной усталости при затяжном коронавирусе

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о сильной усталости и головных болях при затяжном коронавирусе.
Иммунолог Крючков рассказал о сильной усталости при затяжном коронавирусе
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

«Расстройство со стороны нервной системы и высшей нервной деятельности. Это может быть нарушение краткосрочной памяти, внимания, туман в голове. Нередко это тревожность, значительно реже депрессия», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, также может наблюдаться нарушение сна.

«У некоторых симптомы могут пройти, но всем надеяться на это не надо, потому что всё-таки во многих случаях это не проходит само», — добавил Крючков и посоветовал в таких случаях обращаться к специалистам.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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