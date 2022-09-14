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В Подмосковье более 40 компаний стали резидентами индустриальных парков с начала года

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В Московской области более 40 компаний стали резидентами индустриальных парков с начала 2022 года.
В Подмосковье более 40 компаний стали резидентами индустриальных парков с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen_

Об этом сообщает телеканал «360».

«Общий объём заявленных инвестиций по проектам новых резидентов превышает 25 млрд рублей. На новых предприятиях планируется создать свыше 3,7 тыс. рабочих мест для жителей Московской области», — заявила зампред регионального правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

В регионе работает более 60 индустриальных парков.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.

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