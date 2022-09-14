В состав МЦД-3 и МЦД-4 войдут 10 крупнейших транспортно-пересадочных узлов
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
На данный момент специалисты РЖД обновляют восемь и создают два новых ТПУ.
Работы по реконструкции идут на «Рижской», «Площади трёх вокзалов», «Тестовской», «Беговой» и «Электрозаводской» а также на Белорусском, Савёловском и Курском вокзалах.
К строящимся ТПУ относятся «Серп и Молот» и «Митьково».
Ранее телеканал «360» сообщал, что популярность дачных маршрутов в Московской области выросла на 20% по сравнению с прошлым сезоном.