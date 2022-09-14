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В состав МЦД-3 и МЦД-4 войдут 10 крупнейших транспортно-пересадочных узлов

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В состав МЦД-3 и МЦД-4 войдут десять крупнейших транспортно-пересадочных узлов в ЦАО. Одни уже построены, другие ещё предстоит возвести.
В состав МЦД-3 и МЦД-4 войдут 10 крупнейших транспортно-пересадочных узлов

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

На данный момент специалисты РЖД обновляют восемь и создают два новых ТПУ.

Работы по реконструкции идут на «Рижской», «Площади трёх вокзалов», «Тестовской», «Беговой» и «Электрозаводской» а также на Белорусском, Савёловском и Курском вокзалах.

К строящимся ТПУ относятся «Серп и Молот» и «Митьково».

Ранее телеканал «360» сообщал, что популярность дачных маршрутов в Московской области выросла на 20% по сравнению с прошлым сезоном.

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