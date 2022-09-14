военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Автоэксперт Русаков прокомментировал ситуацию с продажами запчастей

Короткая ссылка
Руководитель сети автосервисов «Навигатор» Сергей Русаков прокомментировал ситуацию с продажами запчастей.
Автоэксперт Русаков прокомментировал ситуацию с продажами запчастей
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

«Боязнь исчезновения оригинальных запчастей среди потребителей стала не так существенна, потому что на рынке появились вполне достойные альтернативы», — цитирует эксперта volga.news.

По его словам, средний рост цен на запчасти с весны 2022 года составил около 25%, а после стабилизации курса доллара наблюдается обратное снижение цен относительно марта — апреля.

«За прошедшие полгода ситуация показала, что взамен европейских, японских, американских брендов, которые ушли с рынка, появились качественные аналоги от турецких, корейских, китайских поставщиков. Они очень активно входят на рынок, предлагая альтернативу по всем сегментам запчастей», — подчеркнул Русаков.

Он добавил, что все крупные дистрибьюторы ведут активную работу по поиску новых партнёров.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с продажами машин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить