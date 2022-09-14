Автоэксперт Русаков прокомментировал ситуацию с продажами запчастей

Руководитель сети автосервисов «Навигатор» Сергей Русаков прокомментировал ситуацию с продажами запчастей.

«Боязнь исчезновения оригинальных запчастей среди потребителей стала не так существенна, потому что на рынке появились вполне достойные альтернативы», — цитирует эксперта volga.news.

По его словам, средний рост цен на запчасти с весны 2022 года составил около 25%, а после стабилизации курса доллара наблюдается обратное снижение цен относительно марта — апреля.

«За прошедшие полгода ситуация показала, что взамен европейских, японских, американских брендов, которые ушли с рынка, появились качественные аналоги от турецких, корейских, китайских поставщиков. Они очень активно входят на рынок, предлагая альтернативу по всем сегментам запчастей», — подчеркнул Русаков.

Он добавил, что все крупные дистрибьюторы ведут активную работу по поиску новых партнёров.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с продажами машин.