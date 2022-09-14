Диетолог Дюваль высказалась о причинах спада иммунитета в осенний период
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В беседе с изданием Pravda.Ru она выразила мнение, что после наступления холодов может возникнуть депрессивное состояние.
«Это очень сильно откликается на иммунной системе и поэтому чаще всего тянет на сладкое, то есть на углеводистую пищу», — пояснила эксперт.
По её словам, избыток сахара способен вызвать различные воспалительные процессы в организме, поэтому лучше отказаться от простых сахаров и выбрать свежие овощи, фрукты и зелень.
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