Диетолог Дюваль высказалась о причинах спада иммунитета в осенний период

Врач-диетолог Анжелика Дюваль высказалась о причинах спада иммунитета в осенний период.

В беседе с изданием Pravda.Ru она выразила мнение, что после наступления холодов может возникнуть депрессивное состояние.

«Это очень сильно откликается на иммунной системе и поэтому чаще всего тянет на сладкое, то есть на углеводистую пищу», — пояснила эксперт.

По её словам, избыток сахара способен вызвать различные воспалительные процессы в организме, поэтому лучше отказаться от простых сахаров и выбрать свежие овощи, фрукты и зелень.

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