Эндокринолог Нечаева рассказала, как рассчитать индекс массы тела

Кандидат медицинских наук врач-эндокринолог Группы компаний ОМС Ольга Нечаева рассказала, как рассчитать индекс массы тела.

В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что нужно разделить свой вес в килограммах на рост в квадратных метрах.

«Например, вы весите 65 кг при росте 1,65 м. Получаем 23,8 — у вас нет проблем, желательно поддерживать вес в пределах этой нормы и можно спать спокойно», — пояснила Нечаева.

По её словам, если индекс находится в пределах от 25 до 29,9, то речь идёт об избыточной массе тела, а если он выше 30, то можно уже говорить об ожирении.

Как отметила эксперт, если похудеть самостоятельно не получается, то следует обратиться к врачу.

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