Отоларинголог Лесков назвал боль в горле симптомом разных заболеваний

Врач-отоларинголог Иван Лесков назвал боль в горле симптомом разных заболеваний.

«Оно может болеть из-за проблем с шейным отделом позвоночника, с желудком, зубами, из-за стекания слизи по задней стенке глотки, это уже проблема носа, а также может быть воспалительный процесс на миндалинах», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, диагноз тонзиллита должен ставиться предельно точно.

По мнению Лескова, в случае частых воспалений миндалин необходимо назначить целый спектр исследований.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.