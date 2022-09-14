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Отоларинголог Лесков назвал боль в горле симптомом разных заболеваний

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Врач-отоларинголог Иван Лесков назвал боль в горле симптомом разных заболеваний.
Отоларинголог Лесков назвал боль в горле симптомом разных заболеваний
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez

«Оно может болеть из-за проблем с шейным отделом позвоночника, с желудком, зубами, из-за стекания слизи по задней стенке глотки, это уже проблема носа, а также может быть воспалительный процесс на миндалинах», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, диагноз тонзиллита должен ставиться предельно точно.

По мнению Лескова, в случае частых воспалений миндалин необходимо назначить целый спектр исследований.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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