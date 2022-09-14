Российские власти закупили в интервенционный фонд 14,85 тысячи тонн зерна

На аукционах Национальной товарной биржи российские власти закупили в интервенционный фонд 14,85 тыс. т зерна на общую сумму 225,4 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торговую площадку.

«Сегодня на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 14 850 т зерна на общую сумму 225,4 млн рублей», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что было закуплено 5,4 тыс. т пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 84,868 млн рублей и 9,45 тыс. т пшеницы четвёртого класса урожая того же года на 140,6 млн рублей.

Таким образом, всего с 1 августа по 14 сентября государство закупило 141,75 тыс. т зерна на 2,149 млрд рублей.

Ранее Минсельхоз России заявил, что российская сторона во втором полугодии готова поставить на внешние рынки до 30 млн т зерна.