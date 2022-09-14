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Экономист Ракша прокомментировал ситуацию с банковскими вкладами в России

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Экономист Денис Ракша прокомментировал ситуацию с банковскими вкладами в России.
Экономист Ракша прокомментировал ситуацию с банковскими вкладами в России
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что когда Банк России снижает ключевую ставку, то ставки по кредитам и депозитам коммерческих банков снижаются вслед за ней.

«Но мы понимаем, что в валюту сейчас не переложишься, это уж точно, а все остальные места тоже не слишком-то привлекательны. Поэтому как бы Центробанк ни снижал свою ставку, на полпроцента или даже на процент, думаю, что с депозитами ничего не случится и люди оставят свои деньги там, где они лежат сейчас», — сказал Ракша.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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