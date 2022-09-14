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Маркетолог Григорьев прокомментировал возможный ребрендинг холодильников Coca-Cola и PepsiCo

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Маркетолог Николай Григорьев прокомментировал сообщения о возможном ребрендинге холодильников Coca-Cola и PepsiCo.
Маркетолог Григорьев прокомментировал возможный ребрендинг холодильников Coca-Cola и PepsiCo
  • Gettyimages.ru
  • © Drew Angerer

«Бренды напитков уходят из России, с юридической точки зрения они имеют полное право потребовать, чтобы холодильники с их логотипом были утилизированы или перекрашены. Вопрос здесь только в том, насколько мы обязаны заморачиваться на эту тему, насколько мы этого хотим и так далее», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, крупные магазины решат задачу ребрендинга, а мелкая розница не станет это делать.

Ранее в СМИ появилась информация, что Coca-Cola и PepsiCo намерены изменить внешний вид своих фирменных холодильников в российских магазинах.

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с газетой «Известия» заявил, что уход ряда брендов кофе из России не окажет влияния на рынок.

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