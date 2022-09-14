Остеопат Евдокимов рассказал о последствиях ношения некачественных кроссовок

Неспортивные кроссовки, предназначенные для повседневной носки, зачастую имеют ряд недочётов, рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов в беседе с URA.RU.

«Нужно понимать, что есть огромное количество некачественных моделей, поэтому при выборе нужно отдавать предпочтение маркам, которые себя зарекомендовали, имеют хорошие отзывы. Во-первых, в кроссовках должна быть хорошая вентиляция. Если она плохая, ноги мокнут, появляются кожные раздражения, потёртости, опрелости, запах. Во-вторых, качество пошива, плохие стыки могут натирать кожу, возникают мозоли. Или колодки, созданные не по технологии, могут привести к проблемам со стороны самой стопы, повлиять на развитие плоскостопия», — объяснил Евдокимов.

Остеопат подчеркнул, что кроссовки, не предназначенные для занятий спортом, могут привести к травмам в зале.