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Врач Молчанова рассказала, что делать при отравлении грибами

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Врач, научный сотрудник Научно-медицинского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, что делать при отравлении грибами до приезда скорой помощи.
Врач Молчанова рассказала, что делать при отравлении грибами
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

«Как при любой интоксикации, связанной с желудочно-кишечным трактом, нужно как можно больше выпить воды. Также необходимо вызвать рвоту», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, есть в это время нельзя, иначе состояние может ухудшиться.

Кроме того, Молчанова советует не принимать какие-либо лекарства без рекомендации врача.

Ранее кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Гмошинский в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предостерёг от самолечения грибами.

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