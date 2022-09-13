В Оренбургской области подтвердили 444 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 229 820. Вылечились 221 047 жителей, в том числе 416 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 3478 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости». Госпитализированы 285 пациентов, выздоровели 4090.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.