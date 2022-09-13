Доли отечественных и китайских брендов на рынке грузовых машин России почти сравнялись
Об этом сообщает газета «Известия».
По словам экспертов, на рынке грузовиков по-прежнему с большим отрывом лидирует КамАЗ, но теперь в топ-5 вошли четыре китайских бренда — Shanaxi, FAW, HOWO и Sitrak.
Если посмотреть на результаты рынка за 5—11 сентября, то суммарные доли российских и китайских производителей почти сравнялись.
На прошлой неделе реализовано 714 грузовиков отечественного производства (45% доли рынка) и 693 китайских (44%).
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