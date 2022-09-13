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Эксперт Соловьёв рассказал о росте цен на некоторые импортные запчасти до 60—70%

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Президент маркетплейса Autodoc.ru Владислав Соловьёв рассказал, что рынок автозапчастей постепенно адаптируется к новым условиям.
Эксперт Соловьёв рассказал о росте цен на некоторые импортные запчасти до 60—70%
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

С середины лета ситуация постепенно выправляется, отметил специалист в беседе с «Российской газетой».

«Во-первых, начинают выстраиваться новые логистические цепочки поставок. Мы всё больше получаем товар через нейтральные и дружественные страны, через Турцию, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, страны ЕАС. Во-вторых, налаживаются схемы поставок по параллельному импорту», — констатировал эксперт.

По его словам, минус — в росте цен на автозапчасти. Так, рост цен на масла и технические жидкости специалисты оценивают в среднем в 30—40%. Запчасти для ходовой увеличились в цене на 20—30%, по кузовным деталям рост в некоторых случаях достигает 60—70%.

Однако, по мнению Соловьёва, из-за крепкого рубля рост цен на автозапчасти вряд ли продолжится.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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