Эксперт Соловьёв рассказал о росте цен на некоторые импортные запчасти до 60—70%
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С середины лета ситуация постепенно выправляется, отметил специалист в беседе с «Российской газетой».
«Во-первых, начинают выстраиваться новые логистические цепочки поставок. Мы всё больше получаем товар через нейтральные и дружественные страны, через Турцию, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, страны ЕАС. Во-вторых, налаживаются схемы поставок по параллельному импорту», — констатировал эксперт.
По его словам, минус — в росте цен на автозапчасти. Так, рост цен на масла и технические жидкости специалисты оценивают в среднем в 30—40%. Запчасти для ходовой увеличились в цене на 20—30%, по кузовным деталям рост в некоторых случаях достигает 60—70%.
Однако, по мнению Соловьёва, из-за крепкого рубля рост цен на автозапчасти вряд ли продолжится.
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