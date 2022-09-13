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Офтальмолог Хомяков дал советы по сохранению остроты зрения у школьников

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Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков дал советы по сохранению остроты зрения у школьников.
Офтальмолог Хомяков дал советы по сохранению остроты зрения у школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Boorman

«Эффективность гимнастики для глаз научно не доказана. Однако смена режима зрительной нагрузки, перевод взгляда с близкого предмета на далёкие и рассматривание сложных форм при естественном свете полезны и действенны для снятия зрительного напряжения», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, во внешкольное время важно гулять не менее двух часов при естественном дневном освещении, а спать желательно не менее 7 — 8 часов.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в беседе с kp.ru дала советы по здоровому питанию школьников.

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