Офтальмолог Хомяков дал советы по сохранению остроты зрения у школьников

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков дал советы по сохранению остроты зрения у школьников.

«Эффективность гимнастики для глаз научно не доказана. Однако смена режима зрительной нагрузки, перевод взгляда с близкого предмета на далёкие и рассматривание сложных форм при естественном свете полезны и действенны для снятия зрительного напряжения», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, во внешкольное время важно гулять не менее двух часов при естественном дневном освещении, а спать желательно не менее 7 — 8 часов.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в беседе с kp.ru дала советы по здоровому питанию школьников.