Росздравнадзор назвал число заблокированных сайтов по нелегальной продаже лекарств
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Об этом она сказала на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню безопасности пациентов.
«На сегодняшний день по решению Росздравнадзора Роскомнадзором было заблокировано в интернете почти 24 тыс. сайтов, которые нелегально торгуют лекарственными препаратами», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в Роскомнадзоре назвали число заблокированных за ЛГБТ-пропаганду материалов за полгода.