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Росздравнадзор назвал число заблокированных сайтов по нелегальной продаже лекарств

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Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что Роскомнадзор заблокировал почти 24 тыс. сайтов, нелегально торговавших лекарствами в России.
Росздравнадзор назвал число заблокированных сайтов по нелегальной продаже лекарств
  • Gettyimages.ru
  • © Suphansa Subruayying / EyeEm

Об этом она сказала на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню безопасности пациентов.

«На сегодняшний день по решению Росздравнадзора Роскомнадзором было заблокировано в интернете почти 24 тыс. сайтов, которые нелегально торгуют лекарственными препаратами», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в Роскомнадзоре назвали число заблокированных за ЛГБТ-пропаганду материалов за полгода.

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