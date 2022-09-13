Росздравнадзор назвал число заблокированных сайтов по нелегальной продаже лекарств

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что Роскомнадзор заблокировал почти 24 тыс. сайтов, нелегально торговавших лекарствами в России.

Об этом она сказала на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню безопасности пациентов.

«На сегодняшний день по решению Росздравнадзора Роскомнадзором было заблокировано в интернете почти 24 тыс. сайтов, которые нелегально торгуют лекарственными препаратами», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в Роскомнадзоре назвали число заблокированных за ЛГБТ-пропаганду материалов за полгода.