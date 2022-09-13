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Павильоны «Здоровая Москва» завершат работу 14 сентября

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Павильоны «Здоровая Москва» завершат работу в парках и зонах отдыха в среду, 14 сентября.
Павильоны «Здоровая Москва» завершат работу 14 сентября

Об этом сообщает НТВ.

«Из-за сложных погодных условий последним днём работы павильонов «Здоровая Москва» в этом сезоне станет 14 сентября. В дальнейшем горожане, прикреплённые к городским поликлиникам, смогут, как и ранее, пройти диспансеризацию в поликлинике», — заявили в столичном Департаменте здравоохранения.

В 2022 году павильоны открылись 11 мая. Полное бесплатное обследование занимает не более 60 минут, уточняет сайт «Москва 24».

В августе сообщалось, что павильоны «Здоровая Москва» приняли более 300 тыс. горожан в 2022 году.

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