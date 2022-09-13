военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фармаколог Сологова предупредила, что приём множества лекарств может нанести вред здоровью

Короткая ссылка
Доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук фармаколог Сусанна Сологова рассказала, что приём множества лекарств называется полипрагмазией и в современной медицине это серьёзная проблема.
Фармаколог Сологова предупредила, что приём множества лекарств может нанести вред здоровью
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

Чем больше препаратов принимает человек, тем выше риск, что среди них окажутся лекарства, вступающие в реакцию друг с другом, объяснила специалист в разговоре с kp.ru.

«Неблагоприятные эффекты лекарственного взаимодействия являются причиной 26% госпитализаций. Поэтому сегодня борьба с полипрагмазией — одна из важных задач медицинской помощи», — отмечает фармаколог.

Лечащий врач должен делать назначения с учётом различных факторов: основное и сопутствующие заболевания пациента, его возраст, наличие почечной, печёночной недостаточности и других, заключила Сологова.

Ранее заведующий отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, терапевт Евгений Алёшечкин в разговоре с URA.RU. рассказал, какие колебания температуры тела считаются опасными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить