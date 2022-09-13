Фармаколог Сологова предупредила, что приём множества лекарств может нанести вред здоровью

Доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук фармаколог Сусанна Сологова рассказала, что приём множества лекарств называется полипрагмазией и в современной медицине это серьёзная проблема.

Чем больше препаратов принимает человек, тем выше риск, что среди них окажутся лекарства, вступающие в реакцию друг с другом, объяснила специалист в разговоре с kp.ru.

«Неблагоприятные эффекты лекарственного взаимодействия являются причиной 26% госпитализаций. Поэтому сегодня борьба с полипрагмазией — одна из важных задач медицинской помощи», — отмечает фармаколог.

Лечащий врач должен делать назначения с учётом различных факторов: основное и сопутствующие заболевания пациента, его возраст, наличие почечной, печёночной недостаточности и других, заключила Сологова.

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