В России запускают молодёжный предпринимательский конкурс

Церемония открытия всероссийского конкурса «Твоё дело. Молодой предприниматель России» состоится 19 сентября.

Об этом сообщает kp.ru.

Принять участие в конкурсе могут россияне в возрасте от 14 до 35 лет.

Среди номинаций — «Социальная польза», «Прорыв года», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Самозанятый», «Международный бизнес», «Школьная лига».

Победители будут награждены на Всероссийском фестивале молодёжного предпринимательства в Москве.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.