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В России запускают молодёжный предпринимательский конкурс

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Церемония открытия всероссийского конкурса «Твоё дело. Молодой предприниматель России» состоится 19 сентября.
В России запускают молодёжный предпринимательский конкурс
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом сообщает kp.ru.

Принять участие в конкурсе могут россияне в возрасте от 14 до 35 лет.

Среди номинаций — «Социальная польза», «Прорыв года», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Самозанятый», «Международный бизнес», «Школьная лига».

Победители будут награждены на Всероссийском фестивале молодёжного предпринимательства в Москве.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

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