В России запускают молодёжный предпринимательский конкурс
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Об этом сообщает kp.ru.
Принять участие в конкурсе могут россияне в возрасте от 14 до 35 лет.
Среди номинаций — «Социальная польза», «Прорыв года», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Самозанятый», «Международный бизнес», «Школьная лига».
Победители будут награждены на Всероссийском фестивале молодёжного предпринимательства в Москве.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.