военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Тверской области зарегистрировали 201 случай коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Тверской области зарегистрировали 201 случай коронавируса за последние сутки.
В Тверской области зарегистрировали 201 случай коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Об этом сообщает mk.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 172 580. Вылечились 165 416 жителей, в том числе 165 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Хабаровском крае возвращают масочный режим в образовательных учреждениях, передаёт transsibinfo.com. Соответствующее решение приняли по итогам заседания оперативного штаба. Сотрудники детсадов и школ должны носить маски во время утреннего фильтра (осмотра) детей.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить