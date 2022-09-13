В Тверской области зарегистрировали 201 случай коронавируса за сутки

В Тверской области зарегистрировали 201 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 172 580. Вылечились 165 416 жителей, в том числе 165 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Хабаровском крае возвращают масочный режим в образовательных учреждениях, передаёт transsibinfo.com. Соответствующее решение приняли по итогам заседания оперативного штаба. Сотрудники детсадов и школ должны носить маски во время утреннего фильтра (осмотра) детей.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.