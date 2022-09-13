В Тверской области зарегистрировали 201 случай коронавируса за сутки
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Об этом сообщает mk.ru.
Общее число заболевших в регионе достигло 172 580. Вылечились 165 416 жителей, в том числе 165 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Хабаровском крае возвращают масочный режим в образовательных учреждениях, передаёт transsibinfo.com. Соответствующее решение приняли по итогам заседания оперативного штаба. Сотрудники детсадов и школ должны носить маски во время утреннего фильтра (осмотра) детей.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.