Психолог Крушинских: некоторые фразы родителей наносят вред ментальному здоровью детей

Многие фразы родителей, даже самые подбадривающие, могут навредить ребёнку, считает медицинский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских.

Сравнение со сверстниками или членами семьи может вызвать чрезмерную конкуренцию и внушить чувство вины. Такое мнение эксперт высказала в интервью с «Газетой.Ru».

Психолог уверена, что каждый родитель просто обязан исключить из своего лексикона следующие фразы: «Пишешь как курица лапой», «У тебя руки как крюки», «Мы для тебя столько сделали, а ты неблагодарный». Именно их Крушинских считает самыми вредными для ребёнка.