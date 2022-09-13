Психолог Крушинских: некоторые фразы родителей наносят вред ментальному здоровью детей
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Сравнение со сверстниками или членами семьи может вызвать чрезмерную конкуренцию и внушить чувство вины. Такое мнение эксперт высказала в интервью с «Газетой.Ru».
Психолог уверена, что каждый родитель просто обязан исключить из своего лексикона следующие фразы: «Пишешь как курица лапой», «У тебя руки как крюки», «Мы для тебя столько сделали, а ты неблагодарный». Именно их Крушинских считает самыми вредными для ребёнка.