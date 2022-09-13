В Пермском крае выявили 1086 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае выявили 1086 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 89 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 405 677 человек.

Тем временем Волгоградская область получила ещё 56 тыс. доз вакцины «Спутник V», передаёт novostivolgograda.ru. Партию уже распределяют по медучреждениям.

По данным облздрава, вакцинироваться от COVID-19 можно в 74 пунктах на базе поликлиник, а также в прививочных центрах в ТЦ.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.