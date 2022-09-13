В Пермском крае выявили 1086 случаев коронавируса за сутки
- Gettyimages.ru
- © Andrew Brookes
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 405 677 человек.
Тем временем Волгоградская область получила ещё 56 тыс. доз вакцины «Спутник V», передаёт novostivolgograda.ru. Партию уже распределяют по медучреждениям.
По данным облздрава, вакцинироваться от COVID-19 можно в 74 пунктах на базе поликлиник, а также в прививочных центрах в ТЦ.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.