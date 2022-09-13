Страховщики заявили, что осенью количество детских травм выросло на 28%

С приходом осеннего сезона число страховых событий, связанных с детскими травмами, увеличилось на 28%.

Согласно результатам исследования «АльфаСтрахования», опубликованным в «Газете.Ru», большинство детских травм связано со спортивными активностями или с отдыхом.

Так, чаще всего родители замечают у детей поверхностные повреждения: ссадины, царапины или ушибы. Это подтвердили 42% респондентов.

Ещё 20% рассказали о переломах, 17% — об открытых ранах, 16% — о вывихах и растяжениях. Последними в антирейтинге стали внутричерепные травмы — 5%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане в этом году сократилось число ДТП, при этом выросло количество погибших в них.