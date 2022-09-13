В Удмуртии выявили 853 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 853 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С лёгким течением заболевания под наблюдением медиков находятся 5910 пациентов, в состоянии средней тяжести — 317, в тяжёлом — 31.

Выздоровели за минувшие 24 часа 105 жителей.

Вакцинацию прошёл 702 401 человек, оба компонента вакцины получили 561 656.

Ревакцинировался 223 291 житель, передаёт udm-info.ru.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.