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Психолог Крестьянникова рассказала, что травля может вызвать страх ребёнка перед школой

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Психолог Татьяна Крестьянникова назвала причины, по которым некоторые дети не любят ходить в школу.
Психолог Крестьянникова рассказала, что травля может вызвать страх ребёнка перед школой
  • Gettyimages.ru
  • © Johner Images

Издевательства одноклассников — одна из наиболее распространённых причин в этом ряду. Это может быть словесная травля и оскорбления, распространение слухов и сплетен о ребёнке, а также бойкот, рассказала специалист в беседе с nashgorod.ru.

«Бывает и такое, что ребёнок просто не смог ответить на вопрос учителя. Одноклассники обсмеяли, а теперь он боится, что насмешки повторятся вновь», — отметила Крестьянникова.

По её словам, проблема также может корениться в излишней требовательности родителей к успеваемости их детей. Также во время учебного процесса у детей могут возникать проблемы и с учителями.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

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