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Мастер спорта Лукьянов рассказал, что увлечь ребёнка спортом можно личным примером

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Мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов выразил мнение, что мотивировать ребёнка на занятия спортом нужно собственным примером.
Мастер спорта Лукьянов рассказал, что увлечь ребёнка спортом можно личным примером
  • Gettyimages.ru
  • © Kontrec

Трудно заинтересовать ребёнка спортивными секциями, если родители сами не встают с дивана, поделился спортсмен в разговоре с РИАМО.

«Я часто хожу с мастер-классами к детям и тут, конечно, если ребёнок загорается, если у него появляется интерес, искра в глазах, то мотивации потребуется минимум. А так я рассказываю свою историю, показываю медали, даю оружие подержать в руках, пофехтовать со мной — и, наверное, это лучшая мотивация», — сказал Лукьянов.

Ранее психолог Нина Алёшкина в беседе с агентством «Невские новости» назвала аспекты, которые важно учитывать при выборе спортивной секции для ребёнка.

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