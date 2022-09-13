Мастер спорта Лукьянов рассказал, что увлечь ребёнка спортом можно личным примером
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Трудно заинтересовать ребёнка спортивными секциями, если родители сами не встают с дивана, поделился спортсмен в разговоре с РИАМО.
«Я часто хожу с мастер-классами к детям и тут, конечно, если ребёнок загорается, если у него появляется интерес, искра в глазах, то мотивации потребуется минимум. А так я рассказываю свою историю, показываю медали, даю оружие подержать в руках, пофехтовать со мной — и, наверное, это лучшая мотивация», — сказал Лукьянов.
Ранее психолог Нина Алёшкина в беседе с агентством «Невские новости» назвала аспекты, которые важно учитывать при выборе спортивной секции для ребёнка.