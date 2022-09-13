Каждый второй россиянин хотел бы повысить свой уровень финансовой грамотности

Руководитель центра финансовой грамотности НИФИ Анна Харнас рассказала, что в России увеличивается число людей, которые интересуются финансовой грамотностью.

Сегодня высоким уровнем финансовой грамотности обладают 10—12% россиян, сообщила она в интервью РИАМО.

«Количество людей, интересующихся финансовой грамотностью, стремительно увеличивается. За последние полгода рост составил порядка 20% по сравнению с данными за 2021-й», — добавила Харнас.

Также она уточнила, что в повышении уровня финансовой грамотности заинтересованы 53% жителей страны.

Как ранее сообщали «Известия», около 76% россиян в ходе опроса признались, что не умеют читать финансовые документы.