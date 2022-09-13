Краснодар стал лидером по росту стоимости вторичного жилья в России в сентябре

Аналитики федеральной компании «Этажи» сравнили изменения средней стоимости 1 кв. м с июня и выяснили, в каких регионах России цена на вторичную недвижимость в сентябре поднялась заметнее всего.

Об этом пишет газета «Известия».

Так, на первом месте оказался Краснодар, где в сентябре по сравнению с июнем этого года средняя цена предложения за 1 кв. м на рынке вторички выросла на 1,7%, рассказали эксперты.

На втором месте — Новосибирск (рост на 1%), на третьем — Красноярск (на 0,6%), на четвёртом — Пермь (на 0,4%). Замыкает пятёрку лидеров Петербург — 0,1%.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.