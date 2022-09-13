военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Краснодар стал лидером по росту стоимости вторичного жилья в России в сентябре

Короткая ссылка
Аналитики федеральной компании «Этажи» сравнили изменения средней стоимости 1 кв. м с июня и выяснили, в каких регионах России цена на вторичную недвижимость в сентябре поднялась заметнее всего.
Краснодар стал лидером по росту стоимости вторичного жилья в России в сентябре
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

Об этом пишет газета «Известия».

Так, на первом месте оказался Краснодар, где в сентябре по сравнению с июнем этого года средняя цена предложения за 1 кв. м на рынке вторички выросла на 1,7%, рассказали эксперты.

На втором месте — Новосибирск (рост на 1%), на третьем — Красноярск (на 0,6%), на четвёртом — Пермь (на 0,4%). Замыкает пятёрку лидеров Петербург — 0,1%.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить