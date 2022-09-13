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Диетолог Аплетаева порекомендовала пожилым не употреблять петрушку

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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева назвала петрушку наиболее неподходящей зеленью для пожилых людей.
Диетолог Аплетаева порекомендовала пожилым не употреблять петрушку
  • Gettyimages.ru
  • © Regine Mahaux

В разговоре с «Москвой 24» эксперт отметила, что у людей в преклонном возрасте часто имеются проблемы с почками, и им не стоит злоупотреблять петрушкой.

«Содержащаяся в петрушке щавелевая кислота может образовывать соли, которые впоследствии способны привести к заболеваниям почек и нарушению мочевыделительной системы», — предупредила Аплетаева.

Специалист добавила, что самой безвредной зеленью является укроп.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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