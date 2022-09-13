Представитель отрасли назвал преимущества для путешествующих на Дальний Восток

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что отдых на Дальнем Востоке стал для россиян доступнее из-за сокращения потока японских, корейских и китайских туристов в связи с распространением коронавируса, а также по причине санкций.

Отели Владивостока, Камчатки, Сахалина резко опустили цены.

«У нас летают по пять огромных самолётов ежедневно во Владивосток, по 350—400 человек, три самолёта на Камчатку и три самолёта на Сахалин. Это только из Москвы, а туда же летят и из других городов. И сейчас придумали так называемые плоские тарифы, государство дотирует стоимость перелёта. И теперь билет из Москвы во Владивосток, который стоил ещё недавно 50 тыс. рублей туда и обратно, сейчас стоит 25 тыс. Это очень хорошая цена», — добавил Мкртчян.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.