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Представитель отрасли назвал преимущества для путешествующих на Дальний Восток

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Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что отдых на Дальнем Востоке стал для россиян доступнее из-за сокращения потока японских, корейских и китайских туристов в связи с распространением коронавируса, а также по причине санкций.
Представитель отрасли назвал преимущества для путешествующих на Дальний Восток
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Отели Владивостока, Камчатки, Сахалина резко опустили цены. 

«У нас летают по пять огромных самолётов ежедневно во Владивосток, по 350—400 человек, три самолёта на Камчатку и три самолёта на Сахалин. Это только из Москвы, а туда же летят и из других городов. И сейчас придумали так называемые плоские тарифы, государство дотирует стоимость перелёта. И теперь билет из Москвы во Владивосток, который стоил ещё недавно 50 тыс. рублей туда и обратно, сейчас стоит 25 тыс. Это очень хорошая цена», — добавил Мкртчян.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

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