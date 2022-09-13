На Ставрополье рассказали о поддержке аграриев

Сельхозпроизводители в Ставропольском крае стали обладателями грантов и субсидий по 40 направлениям господдержки в 2022 году.

Уже почти 3 млрд рублей дошли до получателей, сообщает stv24.tv

«Конечно, мы ждём увеличения объёмов государственной поддержки для реализации пакета проектов, определённых губернатором Ставрополья. Работать и добиваться результатов ставропольские аграрии умеют», — заявил глава Минсельхоза Ставрополья Сергей Измалков.

Производство сельскохозяйственной продукции возросло на 27,4% за прошлый год. Отрасль насчитывает около 6 тыс. фермерских хозяйств и более 1 тыс. сельхозпредприятий.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Московской области будут работать 158 сельскохозяйственных ярмарок в сентябре.