На Ставрополье рассказали о поддержке аграриев
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Уже почти 3 млрд рублей дошли до получателей, сообщает stv24.tv
«Конечно, мы ждём увеличения объёмов государственной поддержки для реализации пакета проектов, определённых губернатором Ставрополья. Работать и добиваться результатов ставропольские аграрии умеют», — заявил глава Минсельхоза Ставрополья Сергей Измалков.
Производство сельскохозяйственной продукции возросло на 27,4% за прошлый год. Отрасль насчитывает около 6 тыс. фермерских хозяйств и более 1 тыс. сельхозпредприятий.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Московской области будут работать 158 сельскохозяйственных ярмарок в сентябре.