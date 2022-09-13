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Трихолог Нагайцева предупредила, что народные средства для волос могут вызвать дерматит

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Дерматовенеролог, врач-трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что народные средства по уходу за волосами и кожей головы часто неэффективны, а их использование может иметь последствия.
Трихолог Нагайцева предупредила, что народные средства для волос могут вызвать дерматит
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Народные средства при уходе за волосами вообще не работают. Сами волосы растут из волосяного фолликула, и глубина его залегания — где-то 5—6 мм, то есть достаточно глубоко. Волосяной фолликул никак не питается с поверхности кожи. Поэтому все эти маски из кефира, мёда, овсянки и так далее так на голове и остаются. В этом никакого смысла нет», — объяснила Нагайцева в беседе с URA.RU.

По словам трихолога, после применения народных средств нередки случаи ожогов (например, после луковой маски) и дерматитов.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.

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