Ортопед Дунаев посоветовал проходить 10—20 тысяч шагов в день

Травматолог-ортопед Лев Дунаев рассказал, сколько шагов стоит делать ежедневно для поддержания организма в хорошей форме.

Многое зависит от возраста человека, его спортивной подготовки, состояния здоровья, отметил специалист в беседе с URA.RU.

«При хорошей физической форме можно проходить в день и 20 тыс. шагов, что приблизительно составляет 14 км. В обществе закрепился показатель 10 тыс., который изначально был связан с изобретением шагомера. Эту цифру действительно можно назвать усреднённой для здорового взрослого человека, но это не панацея. При малоподвижном образе жизни даже 3 тыс. шагов в день окажут существенный положительный эффект на состояние здоровья», — объяснил Дунаев.

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