военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Роснедра: Россия через 1,5 года заместит почти всю иностранную аппаратуру в геологоразведке

Короткая ссылка
Руководитель Роснедр Евгений Петров заявил, что Россия может практически полностью заместить иностранное оборудование для геологоразведочных работ отечественными аналогами через 1—1,5 года.
Роснедра: Россия через 1,5 года заместит почти всю иностранную аппаратуру в геологоразведке
  • globallookpress.com
  • © Rosatom

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Я думаю, что через 1—1,5 года у нас будут практически полные аналоги необходимого геологоразведочного оборудования. Может быть, даже раньше», — сказал он.

При этом Петров отметил, что пока полностью перевести весь сервис для геологоразведки на российские оборудование не получается, так как есть проблемы с микроэлектроникой и различной компонентной базой.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказался о проблемах с замещением иностранной техники при постройке судов в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить