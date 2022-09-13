Роснедра: Россия через 1,5 года заместит почти всю иностранную аппаратуру в геологоразведке

Руководитель Роснедр Евгений Петров заявил, что Россия может практически полностью заместить иностранное оборудование для геологоразведочных работ отечественными аналогами через 1—1,5 года.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Я думаю, что через 1—1,5 года у нас будут практически полные аналоги необходимого геологоразведочного оборудования. Может быть, даже раньше», — сказал он.

При этом Петров отметил, что пока полностью перевести весь сервис для геологоразведки на российские оборудование не получается, так как есть проблемы с микроэлектроникой и различной компонентной базой.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказался о проблемах с замещением иностранной техники при постройке судов в России.