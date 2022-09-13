Законопроект о предоставлении господдержки спортзалам для инвалидов рассмотрят в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по предпринимательству Александр Дёмин рассказал, что к внесению в нижнюю палату парламента готовится законопроект с предложением придать статус социального бизнеса спортзалам, в которых занимаются инвалиды.

Чтобы простимулировать интерес предпринимателей к этой сфере, а также помочь социальной адаптации инвалидов, в первую очередь детей, и их интеграции в общество и спорт, Дёмин предложил придать такому бизнесу статус социального. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

«Сегодня тема социального предпринимательства и, в частности, социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства обделена вниманием. Поэтому очень важно поддержать именно этот сегмент», — отметил депутат и пояснил, что законопроект уже ждёт заключения от правительства.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в ближайшие пять лет построят 34 спортивных объекта.