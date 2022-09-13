Следователи завершили расследование дела об убийстве семьи подростками в Омской области

Следственный комитет России заявил о завершении расследования дела об убийстве семьи из трёх человек в Омской области в январе этого года.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела об убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области 35-летней женщины, её 10-летней дочери-инвалида и 38-летнего сожителя. 14-летняя дочь погибшей женщины и 18-летний знакомый дочери обвиняются в преступлении, предусмотренном пп. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершённое с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, 14-летняя девушка подговорила своего парня, которому на тот момент было 17 лет, совершить убийство её матери и отчима, которые были против дружбы подростков, и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения. После преступления девушка предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности, однако со временем следствие стало изучать другую версию, и вскоре на повторных допросах подростки сознались в содеянном.

В январе 2022 года Куйбышевский районный суд Омска отправил под арест на два месяца 17-летнего подростка, которого подозревают в убийстве семьи в селе Юрьевка. Также под арест была отправлена 14-летняя девочка по подозрению в подстрекательстве и пособничестве убийству матери, сестры и отчима.