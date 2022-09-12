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В РСТ заявили, что летний турсезон прошёл успешно

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Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский заявил, что летний турсезон прошёл успешно.
В РСТ заявили, что летний турсезон прошёл успешно
  • Gettyimages.ru

«По нашим оценкам, сезон достаточно успешно прошёл в России. Причиной тому стали в том числе ограничения, связанные с выездным туризмом», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, результаты даёт и работа властей по развитию внутреннего туризма, в том числе программа туристического кешбэка.

«Люди поехали изучать страну в абсолютно разных направлениях. Мы отмечали бурный рост таких направлений, как Дагестан, Мурманская область, Республика Карелия. Значительно увеличился турпоток в Башкирию, Татарстан, Алтайский край. Кроме того, увеличилось количество людей, которые в этом году отправились на Дальний Восток», — сообщил Уманский.

Ранее «Реальное время» сообщало, что глава Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума обсудили перспективы развития туризма в республике.

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