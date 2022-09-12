В РСТ заявили, что летний турсезон прошёл успешно

Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский заявил, что летний турсезон прошёл успешно.

«По нашим оценкам, сезон достаточно успешно прошёл в России. Причиной тому стали в том числе ограничения, связанные с выездным туризмом», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, результаты даёт и работа властей по развитию внутреннего туризма, в том числе программа туристического кешбэка.

«Люди поехали изучать страну в абсолютно разных направлениях. Мы отмечали бурный рост таких направлений, как Дагестан, Мурманская область, Республика Карелия. Значительно увеличился турпоток в Башкирию, Татарстан, Алтайский край. Кроме того, увеличилось количество людей, которые в этом году отправились на Дальний Восток», — сообщил Уманский.

Ранее «Реальное время» сообщало, что глава Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума обсудили перспективы развития туризма в республике.